Si può svuotare una pozzanghera? Alla Libreria degli Asinelli una giornata con Paolo Colombo e i libri illustrati

Domenica 3 aprile alla Libreria degli Asinelli è in programma la giornata di formazione “Si può svuotare una pozzanghera?”.

La giornata avrà al centro i libri illustrati per bambini e ragazzi ed è dedicata a insegnanti, genitori e a chiunque sia interessato al rapporto tra lettura e infanzia.

Sì, mettiamola così, sarà una domenica dedicata all’immagine, alla fantasia e allo scambio. Dalla mattina al tardo pomeriggio (indicativamente dalle 10.00 alle 17.30, con una pausa per il pranzo) Paolo Colombo condurrà un gruppo ristretto di iscritte e iscritti all’esplorazione teorica e pratica degli albi illustrati.

Si passerà dalla prima osservazione, immediata e spontanea, a quegli interrogativi più sottili e ricorrenti -per chi si pone quale tramite tra il bambino e la lettura- sfogliando e scoprendo insieme quanto e come immagini, colore e narrazione possano suscitare quella meraviglia e quel senso di scoperta di cui si ha sempre fame e sete. Così, rendendoci più attivi nello sguardo, più acuti nella percezione dei dettagli e liberati da ricette e combinazioni previste, potremo forse avventurarci proprio in quella dimensione di ascolto e di incantesimo che si fa poi così “spazio del domandare”.

Il seminario si terrà nel piccolo spazio della Libreria degli Asinelli, al costo di 70 euro che includono la tessera all’associazione di promozione sociale Burritos, valida per tutto il 2022 e che dà diritto di partecipazione alle numerose proposte culturali oltre che allo sconto del 15% sui titoli di Asinelli Editori.

C’è ancora qualche posto disponibile, ma è bene affrettarsi a iscriversi per non restare esclusi, a causa della ristrettezza dello spazio. Carta docente (buono libri) accettata.