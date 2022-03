Stefano Morandini saluta le Cantine Coopuf: “Si chiude un’epoca”

Riportiamo integralmente il saluto del presidente dell’Associazione Coopuf Iniziative Culturali che dalla pagina facebook delle cantine coopuf sancisce la chiusura del locale di via De Cristoforis.

Carissimi, chi vi scrive da questa pagina è Stefano Morandini vicepresidente e consigliere in carica dell’Associazione Coopuf Iniziative Culturali. Prendo coattamente “possesso” di questo spazio virtuale perché mi sentivo di essere io a dover annunciare ufficialmente la fine della bellissima avventura chiamata “Cantine Coopuf”. Come tutti sapete ormai, il locale di via De Cristoforis è ora passato ad una nuova realtà e quindi era doveroso salutare tutti e ringraziare chi in questi anni ci ha permesso di diventare un punto di riferimento per la musica a Varese. Sebbene l’Associazione sia stata (ed è tutt’ora) attiva con successo su altri settori come teatro, letteratura, mostre, fiere, etc, tutti Voi avete sempre identificato Le Cantine principalmente come spazio concerti, di cui ho avuto l’onore di essere direttore artistico per qualche stagione.

Molti di Voi ci sono cresciuti lì, anche con la gestione precedente (Twiggy) che, diciamocelo, ha sicuramente avuto il merito di dare il via ad un vero e proprio polo culturale e musicale. Senza stendere la tovaglia ed esibire i trofei, diciamo solo che sono tantissimi i nomi passati su quel piccolo palco, nomi che ora riempiono i vari super club e festival italiani ed internazionali. Si è fatta ricerca, si è cercata la qualità, c’è stata diffusione, ci si è impegnati al massimo anche rimettendo tanto di tasca nostra (dei singoli intendo), rimettendoci tanto anche dal lato personale. Come nelle migliori famiglie ci siamo voluti bene, abbiamo litigato, abbiamo fatto pace, ma non è mai mancato il rispetto professionale di base, né la stima. Alle Cantine così come al Tennis Bar di Villa Toeplitz, altro spazio che mancherà in città e che, probabilmente, si trasformerà in qualcosa di diverso già dalla prossima estate.

La giornata di oggi segna inequivocabilmente la fine di un’epoca e la fine della mia avventura anche all’interno dell’Associazione stessa, per la quale ricoprirò i ruoli istituzionali fino al prossimo rinnovo del CDA. Questa pagina cambierà nome e diventerà la pagina ufficiale dell’Associazione, dato che il nuovo locale ha dei canali social dedicati, che immagino tutti conosciate già. Perciò mi avvio a concludere il “pippone” augurando il meglio a chiunque ci metterà anche solo un decimo di quello che tanti di noi hanno lasciato in questo posto, ma soprattutto concludo ringraziando tutti coloro che hanno voluto bene alle Cantine. E che magari hanno voluto un pochino di bene anche al sottoscritto. Ci si vede lo stesso in giro ai concerti