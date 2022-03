Il taglio delle accise, l’accoglienza di Busto agli ucraini e le giornate del FAI nel podcast del 22 marzo

Le principali notizie di martedì 22 marzo nel podcast quotidiano di VareseNews

Sono stati pubblicati nella notte, in Gazzetta Ufficiale, i decreti che dovrebbero far fronte ai rincari di benzina e gasolio. Gli effetti del provvedimento potrebbero vedersi a breve con il ribasso dei prezzi praticati dai gestori dopo giornate che avevano visto schizzare alle stelle il costo dei carburanti.

La riduzione stabilita riguarderà le accise e andrà a incidere di conseguenza sul prezzo finale con ribassi di 25 centesimi di euro al litro per un periodo di 30 giorni.

«Il vostro calore, il vostro coinvolgimento e la vostra forza devono fermare una sola persona, affinché vivano in milioni». Sono queste le parole con cui il Presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha concluso il suo intervento davanti al Parlamento Italiano. Ed è proprio in queste parole che è racchiuso il senso di tutto il suo discorso, 10 minuti in collegamento da una Kiev sotto attacco per rinsaldare l’unità tra Italia e Ucraina e chiedere di continuare il sostegno attraverso le sanzioni contro la Russia.

Sono ormai 150 gli ucraini (70 mamme e 90 bambini) che sono giunti a Busto Arsizio, ospitati dalle famiglie della città e a casa don Lolo. Per l’assessore ai Servizi Sociali Paola Reguzzoni è tempo di pensare all’integrazione di queste persone nella comunità cittadina: «Il numero inizia ad essere consistente e nemmeno del tutto rappresentativo degli ucraini che sono a Busto Arsizio perchè non tutti si sono ancora registrati in Comune. Per tutti coloro di cui abbiamo i dati abbiamo iniziato ad organizzare dei percorsi di integrazione partendo dalla scuola, per quei minori che conoscono un po’ di italiano, e dai corsi di italiano per coloro che non parlano né inglese né italiano».

Sono tornati a salirei contagi per la variante due di Omicron. In vista della fine dello stato di emergenza a fine mese, il professor Paolo Grossi primario di malattie infettive e consulente del Consiglio superiore di sanità invita a non abbassare la guardia. Il virus è qua e non se ne va ma situazione non del tutto sotto controllo anche perché ancora parte non vaccinate e questo condizione circolazione virale. Molti bambini non sono vaccinati e portano il contagio nei gruppi famigliari. Non siamo più al marzo 2020 ma occorre avere ancora molta cautela

Sabato 26 e domenica 27 marzo tornano le Giornate FAI di Primavera, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Oltre 700 luoghi solitamente inaccessibili o poco conosciuti in 400 città saranno visitabili su prenotazione, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza sanitaria, grazie ai volontari di 350 Delegazioni e Gruppi FAI attivi in tutte le regioni.

I beni del Fai del Varesotto che saranno aperti sono

Villa e Collezione Panza a Varese

Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno

Il Monastero di Torba a Gornate Olona

e Casa Macchi a Morazzone

Laura Dijkema è a Busto Arsizio e si allena con la Unet E-Work agli ordini di coach Marco Musso. La 32enne palleggiatrice della nazionale olandese non è ancora stata tesserata per il finale di stagione, perché in attesa di un nullaosta che dovrà arrivare dalla formazione russa nella quale ha militato sino allo scoppio della guerra in Ucraina.

Dijkema – già vista in Italia con le maglie di Novara e Firenze – nel frattempo ha raggiunto un accordo con la società biancorossa e ha iniziato a lavorare con il gruppo con l’obiettivo di entrare in azione per l’ultima parte di stagione, soprattutto per i playoff-scudetto.

L’ingaggio di una nuova regista si è reso necessario dopo l’infortunio che ha chiuso anzitempo la stagione dell’americana Jordyn Poulter, ma anche per i problemi fisici che hanno colpito la giovane Sofia Monza. Per questo motivo la Uyba ha disputato le ultime due partite schierando Lucia Bosetti al palleggio: la campionessa di Albizzate ha dato fondo ai suoi ottimi fondamentali e ha contribuito alle due vittorie ottenute da Busto Arsizio contro Trento e Roma per un totale di cinque punti.

