Il Tavolo per il Clima di Luino chiede di approvare definitivamente la legge “SalvaMare”

(A cura di Rosaria Torri, Laboratorio Comunicazione)

Il disegno di legge SalvaMare, presentato dall’ex Ministro dell’ambiente Sergio Costa nel 2018, è stato approvato dal Senato il 9 novembre 2021.

Necessita ora di un altro passaggio parlamentare per l’approvazione di alcune modifiche apportate e questa fase, purtroppo, tutt’oggi non è stata ancora calendarizzata. Nonostante sollecitazioni fatte giungere da associazioni ambientaliste, organizzazioni come Federazione del Mare, Lega Italiana Vela, Confindustria Nautica e altre, l’approvazione definitiva langue dimenticata in qualche limbo dell’itinere, in attesa dell’ulteriore passaggio nelle aule del Parlamento.

Gli obiettivi e le finalità della Legge SalvaMare sono contenuti nell’articolo 1 e lo scopo della norma è duplice:

– contribuire al risanamento dell’ecosistema marino, lacuale e fluviale e alla promozione dell’economia circolare

– sensibilizzare la collettività in merito alla diffusione di modelli comportamentali virtuosi volti alla prevenzione dell’abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi, nelle lagune e alla corretta gestione dei rifiuti medesimi.

Tra le novità apportate, di grande importanza, quella per cui i pescatori o i conducenti di barche potranno consegnare i rifiuti raccolti accidentalmente o volontariamente in mare, lago o fiume, in impianti portuali di raccolta. Attività fino ad ora resa impossibile dalle norme vigenti per cui i rifiuti raccolti vengono equiparati ai rifiuti speciali e quindi soggetti a un percorso di smaltimento complesso e oneroso. Per di più, con la normativa vigente, il trasporto illecito di rifiuti considerati speciali è un reato penale.

Quindi, chi pesca o recupera accidentalmente o volontariamente rifiuti dal mare, lago o fiume che sia, conviene che li ributti in acqua.. tutto molto discutibile ma, per ora, questa è la norma vigente.

Con la legge SalvaMare, dunque, i rifiuti, non più considerati speciali, potranno essere portati in appositi punti di raccolta nei porti; vicino agli ormeggi saranno allestite strutture dai Comuni competenti nell’ambito della gestione dei rifiuti urbani.

Saranno inoltre previsti incentivi economici per i “pescatori spazzini” che potranno avere un ruolo attivi nella salvaguardia dell’ambiente. Potranno essere organizzate e attuate campagne di raccolta e pulizia, nonché campagne di sensibilizzazione, promosse dagli Enti gestori delle aree, dalle associazioni ambientaliste, dei pescatori, sportive, subacquee, dai gestori balneari e da fondazioni che si occupano di tutela e salvaguardia dei beni naturali e ambientali.

Di particolare rilevanza l’articolo 4 per la promozione dell’economia circolare, determina che i materiali, accidentalmente o volontariamente recuperati dalle acque, cessino di essere considerati rifiuti speciali. Questo permetterà legalmente il recupero, il trasporto e il conferimento a terra.

L’articolo 5 prevede una serie di norme in materia di gestione delle biomasse vegetali spiaggiate, tra cui, una norma che interessa particolarmente la nostra zona lacustre e cioè che il legname che si deposita naturalmente sulle sponde possa essere, con appositi criteri e modalità, raccolto, gestito e riutilizzato.

Si prevede inoltre il miglioramento della raccolta dei rifiuti nei fiumi con l’articolo 6, che dispone l’avvio di un programma sperimentale triennale di recupero delle plastiche presso i fiumi maggiormente interessati dal fenomeno anche con la creazione di galleggianti ad hoc.

Il Ministero dell’istruzione promuoverà, nelle scuole di ogni ordine e grado, attività di educazione ambientale, sulle corrette pratiche di conferimento dei rifiuti, sul recupero e riuso di beni e prodotti a fine ciclo sulla riduzione dell’utilizzo della plastica. Per il settore tessile, l’articolo 12 introduce importanti novità: a decorrere da giugno 2022 qualsiasi prodotto tessile che rilasci microfibre al lavaggio dovrà riportare in etichetta indicazioni per cui è consigliato il lavaggio a mano o a secco.

Approvare definitivamente la Legge SalvaMare è urgente, basti ricordare che il 95% dei rifiuti nel Mediterraneo è costituito da plastica, un inquinamento persistente che sta soffocando le nostre acque e che ha impatti devastanti sulle nostre spiagge e sulla salute. Anche nel Lago Maggiore, nel corso della campagna “Beach Litter 2018” condotta da Legambiente, è stato rilevato che la maggior parte di rifiuti è costituita da plastica (61,61%), segue metallo (13,93%), vetro/ceramica (13%), legno(4,33%), gomma(1,24%).

Secondo un recente rapporto ISPRA, quasi 50mila animali di 116 specie diverse hanno ingerito plastica nel Mediterraneo tra il 1980 e il 2019. Il concatenamento fino all’uomo è elementare. Prima che la plastica finisca nella catena alimentare, prima che la condanna delle acque dei nostri mari, laghi e fiumi si compia a pieno, SalvaMare deve essere legge!

Seguiranno presto aggiornamenti rispetto alle problematiche legate al territorio dell’Alto Verbano e dintorni, causa la legna che si deposita sulle nostre spiagge, nei nostri porti e in mezzo al lago Maggiore. Legna che oggi, noi cittadini, non abbiamo il permesso di toccare.