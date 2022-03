Trenord: l’abbonamento costa, ma il servizio non migliora

Buongiorno,

volevo portare alla vs attenzione una situazione di disagio che stiamo vivendo da settembre con Trenord. Immagino sia un problema comune a tanti. Mio figlio da settembre frequenta l università bicocca di Milano. Confesso che nella scelta della sede ha influito la possibilità di raggiungere l ateneo con un treno solo, senza cambi.

Il costo dell’abbonamento è di 89 euro (una spesa non da poco che incide mensilmente sul budget di una famiglia normale). Mio figlio ha il treno alle 6 30, spessissimo arrivati in stazione ci accorgiamo che all’ ultimo momento il treno viene cancellato, cosi senza nessun motivo apparente o preavviso. Per non parlare delle volte che questo treno al ritorno decide di fermarsi alla stazione di cambio e non ripartire più, oppure la coincidenza è stata annullata, e allora ricerche assurde per trovare un treno che almeno si avvicini in qualche modo alla nostra città, e riprendi la macchina per recuperarlo. Ieri sera altri 80 euro per un nuovo abbonamento e stamattina il treno non è passato di nuovo! E domani sciopero! Con quello che si paga il servizio è pessimo! Per non parlare del disagio di non sapere mai come può andate a finire e avere sempre qualcuno a disposizione che faccia da tassista. Vorrei capire se ci sono soluzioni, se è una cosa legata ai disagi del covid o se proprio Trenord non è in grado di fare il proprio lavoro. Grazie per l’attenzione

Lettera firmata