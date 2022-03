Uyba, che disdetta: lesione al menisco per Jordyn Poulter

È un momento delicato quello che sta attraversando in questi giorni la Uyba Volley. Le Farfalle, battute domenica 3-1 sul campo di Novara, restano al quinto posto in classifica ma, a parte Scandicci che rimane tre punti avanti a Busto, hanno visto allontanarsi le zone altissime del campionato. Ma se questa situazione era tutto sommato prevedibile, c’è una ulteriore tegola che complica il cammino futuro della squadra di coach Marco Musso.

La Unet E-Work riprenderà infatti oggi ad allenarsi ma senza la sua palleggiatrice titolare, Jordyn Poulter: la regista americana, campionessa olimpica a Tokyo, ha infatti subito un infortunio al ginocchio sinistro e la diagnosi parla di lesione al menisco. La società è in stretto contatto con lo staff medico della Nazionale USA e nei prossimi giorni verrà valutato il suo impiego da qui a fine stagione anche se le sensazioni non sono buone ed è possibile che la presenza di Poulter in biancorosso sia terminata.

In casa Uyba, per il momento, si darà fiducia a Sofia Monza che ha già maturato esperienze in campo in occasione dei precedenti problemi fisici di Poulter e che anche a Novara è scesa in campo con coraggio in una situazione di partita tutt’altro che semplice. La società ha nel frattempo richiamato una vecchia conoscenza, Stefania Dall’Igna: l’esperta palleggiatrice nata proprio a Busto nel 1984 è stata aggiunta al roster della squadra innanzitutto per gli allenamenti visto che Monza era rimasta l’unica giocatrice in quel ruolo. Per Dall’Igna si tratta della terza esperienza con il club della propria città: aveva vestito il biancorosso da giovanissima, nel 2001-02 ed era tornata nella stagione 2017-18.

Nel caso Poulter dovesse dare forfait e magari rientrare negli States – ora si attendono i responsi di analisi più approfondite – Busto Arsizio potrebbe tornare sul mercato in vista del finale di stagione e dei playoff. Uno dei nomi caldi è quello dell’olandese Laura Dijkema che era impegnata nel campionato russo, lasciato in concomitanza dello scoppio della guerra in Ucraina. Intanto però la squadra procede il percorso di avvicinamento al match interno di domenica prossima, quando alla E-Work Arena arriverà Trento per un match che la Unet ha intenzione di sfruttare al meglio. Per la partita sono già a disposizione i biglietti in prevendita, QUI.