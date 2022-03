Uyba, trasferta capitale: Farfalle a Roma ancora con Bosetti in regia

Trasferta nella capitale – sabato 19 marzo, alle 17 – per la Unet e-work Busto Arsizio che sarà impegnata al PalaEur di Roma per la partita contro le padrone di casa della Acqua & Sapone Volley Club. La compagine laziale è attualmente ultima in classifica insieme a Trento – battuta domenica scorsa dalle Farfalle – e quindi alla ricerca di punti preziosi per salvarsi. Va ricordato infatti che oltre a quella di domani, mancano solo due altre partite al termine della regular season e quindi tutti i giochi si stanno compiendo.

In casa Acqua&Sapone coach Mafrici dovrebbe schierare la regista Bugg in diagonale con Decortes, posizionare al centro Cecconello e Trnkova e in attacco Stigrot con Arciprete, utilizzando Venturi come libero. Coach Musso invece dovrà affidarsi ancora a Lucia Bosetti in regia, visto che Sofia Monza non ha ancora recuperato dall’infortunio al piede mentre Poulter è ormai da considerare fuori dai giochi; dal mercato non sono intanto arrivati rinforzi. Per il resto, Farfalle al completo.

Alla vigilia del match è Rossella Olivotto a sottolineare come le doti di Bosetti in palleggio abbiano sicuramente migliorato il morale del gruppo: «Ci stiamo abituando a vivere in questa situazione di emergenza, ma devo dire che la prova convincente con Trento ci ha dato la consapevolezza che possiamo adattarci a qualsiasi difficoltà. Anche a Roma probabilmente non avremo le nostre palleggiatrici di ruolo, ma Lucia Bosetti si sta dimostrando di essere estremamente versatile: rispetto a domenica scorsa cercheremo di variare di più il gioco offensivo, in settimana abbiamo lavorato in quest’ottica. Roma è sul fondo della classifica e ha bisogno di punti come l’oro, in più gioca in casa e farà di tutto per conquistare la vittoria. Noi però ci siamo e vogliamo continuare fino all’ultimo la nostra corsa a ridosso delle prime quattro».

Acqua & Sapone Roma Volley Club – Unet e-work Busto Arsizio Roma: 1 Avenia, 2 Trnkova, 3 Bucci, 4 Bugg, 6 Cecconello, 7 Venturi (L), 8 Stigrot, 10 Pamio, 11 Klimets, 12 Arciprete, 15 Rebora, 17 Decortes. All. Mafrici.

Busto Arsizio: 1 Poulter, 2 Battista, 3 Olivotto, 5 Monza, 7 Bressan, 8 Gray, 10 Colombo, 11 Mingardi, 14 Zannoni, 15 Stevanovic, 16 Bosetti, 19 Ungureanu, 23 Herrera Blanco. All. Musso.

Il programma (11a di ritorno)

Acqua & Sapone Roma Volley Club – Unet E-Work Busto Arsizio; Delta Despar Trentino – Igor Gorgonzola Novara; Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore – Reale Mutua Fenera Chieri; Volley Bergamo 1991 – Bosca S.Bernardo Cuneo; Vero Volley Monza – Bartoccini Fortinfissi Perugia; Savino Del Bene Scandicci – Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia; Il Bisonte Firenze – Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano.

La classifica: Novara (19-2) 55; Conegliano (19-3), Monza (17-6) 54; Scandicci (18-5) 50; BUSTO ARSIZIO (15-8) 47; Chieri (12-10) 36; Firenze (11-11), Cuneo (11-12) 32; Perugia (6-15) 20; Vallefoglia (6-16), Casalmaggiore (6-17) 19; Bergamo (6-16) 18; Roma (6-16), Trentino (4-19) 16.

*Punti (Vinte-Perse)