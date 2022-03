Varese a Sestri Levante per rialzare la testa

Lo scontro diretto per il terzo posto contro il Derthona (leggi qui) non ha curato i mali del Varese, anzi, ha acuito delle ferite che devono essere chiuse quanto prima. I biancorossi cercano una pronta risposta e mercoledì 30 marzo (ore 15.00) scenderanno di nuovo in campo in casa del Sestri Levante per cercare un risultato utile che possa alleviare questo momento negativo.

La squadra di mister Ezio Rossi, che aveva iniziato bene il 2022, si è inceppata e nelle ultime 7 partite ha vinto una sola volta – contro l’Imperia – pareggiato in casa di Chieri e Asti, e perso le altre quattro sfide contro Borgosesia, Ligorna, Pdhae e Derthona. Cinque punti in sette gare è un ritmo da zona retrocessione, troppo poco per una squadra che ambisce ai playoff e che ha ancora il terzo posto come obiettivo.

A Sestri Levante tornerà dalla squalifica l’attaccante Mamah, il capocannoniere della squadra, che deve ritrovare la via del gol per aiutare i suoi compagni. Non ci saranno però gli infortunati Parpinel, D’Orazio, Alessandro Baggio e anche Disabato è difficile che torni a disposizione in tempo.

Il Sestri arriva da una bella vittoria in casa del Borgosesia, dimostrazione del buon momento di forma, e anche contro il Varese non ha intenzione di fare sconti.

Corsi e ricorsi: al “Sivori” il neonato Città di Varese giocò la prima storica partita in Serie D. Il 29 settembre 2020 arrivò una sconfitta 1-0, ma questa volta ripetere quel risultato e ottenere un ko potrebbe essere un colpo difficile da digerire.

DIRETTAVN – VareseNews sarà presente a Sestri Levante per raccontarvi la gara azione per azione. La diretta è già iniziata sul nostro liveblog (guarda qui), potrete commentare in tempo reale e interagire con l’hashtag #DirettaVn sui social.

SERIE D GIRONE A – XXX GIORNATA

Mercoledì 30 marzo: Bra – Ligorna; Caronnese – Chieri; Casale – Novara; Pdhae – Gozzano; Rg Ticino – Imperia; Saluzzo – Lavagnese; Sestri Levante – Varese; Vado – Borgosesia; Sanremese – Asti; Derthona – Fossano.

CLASSIFICA: Novara 62; Sanremese 59; Varese, Derthona 47; Borgosesia, Casale 44; Chieri 41; Bra, Ligorna 40; Gozzano 39; Vado, Sestri Levante 38; Caronnese, Pdhae 37; Rg Ticino 34; Asti 33; Fossano 31; Imperia 28; Lavagnese 21; Saluzzo 17.