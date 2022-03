Vecchio e cieco, il gatto cade in piscina a Brebbia e i bagnini lo salvano

«Maestro, che ci fa quel gatto in piscina?». La domanda a metà mattina durante i corsi di nuoto al centro sportivo di Brebbia mette in allarme gli insegnanti che vanno a vedere. E in effetti il gatto c’era. Ed era in difficoltà.

Un felino anziano e per giunta, sembra, con gravi problemi di vista non si era accorto che stava per mettersi in un bel guaio.

Ma sulla sua strada ha trovato i bagnini delle piscine che senza esitare l’hanno salvato sotto gli occhi stupefatti dei piccoli sportivi e dei loro genitori.

Un esempio di buon cuore e attenzione per gli animali di fronte a tanti bambini: l’animale dopo il bagno fuori stagione è stato recuperato, rifocillato e ora è in buone condizioni.