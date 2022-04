“Abitare la prossimità”: comincia in sala Varesevive un ciclo di incontri per prendere consapevolezza della città

Al via il ciclo di incontri “Abitare la Prossimità” che, organizzato dall’associazione Persone & Città, è orientato a fornire strumenti utili a far crescere la consapevolezza che prendersi cura della città, e, più in generale, della realtà circostante.

Il ciclo si snoda in quattro incontri, da aprile a luglio, e trae origine dal volume di Ezio Manzini «Abitare la prossimità. Idee per la città dei 15 minuti» (Edizioni EGEA, Milano) che tanto ha influenzato il parlare sociologico e politico di questi ultimi tempi.

Il primo incontro è fissato per giovedì 7 aprile alle 20.30 nella sala di Varesevive, in via S. Francesco 26 a Varese, e si intitola “Traiettorie della Prossimità: Che cos’è la prossimità?”. Ad introdurre la serata sarà Alberto Bramanti, professore di Economia Regionale ed Urbana dell’Università Bocconi di Milano e membro del Consiglio direttivo dell’Associazione «Persone&Città». Protagonista della discussione – che vedrà domande, testimonianze e dibattito tra i partecipanti – sarà Federico Visconti, professore ordinario di Economia Aziendale e Magnifico Rettore dell’Università LIUC di Castellanza.

Tutti gli incontri seguiranno uno schema ricorrente, suddivisi in tre parti: una introduzione al tema da parte di Alberto Bramanti, che è coordinatore scientifico dell’iniziativa; una discussione del tema da parte di un testimone esterno scelto per la sua specifica competenza ed esperienza professionale; una parte finale di domande, testimonianze e dibattito tra i partecipanti all’incontro e i relatori.

Dopo Federico Visconti, Magnifico Rettore dell’Università LIUC di Castellanza sono previsti come relatori Guido BONOLDI, già Presidente della Fondazione Molina e Consigliere delegato alla Sanità del Comune di Varese, Alberto Mazzucchelli Progettista, Ivana Pais Professoressa ordinaria di Sociologia Economica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.