Addio a Catherine Spaak

Si è spenta ieri a Roma dopo una lunga malattia l’attrice Catherine Spaak.

Nata 77 anni fa in Francia ma di origine belga, aveva esordito giovanissima nel mondo del cinema, trovando in Italia il successo sia come attrice che come cantante, ballerina, giornalista e infine conduttrice televisiva.

Una lunghissima carriera iniziata negli anni Sessanta con i più grandi regista della nostra commedia, da Mario Monicelli (“L’armata Brancaleone”) a Dino Risi (“Il sorpasso”), da Luciano Salce a Nanni Loy e Luigi Comencini .

Due anni fa era stata colpita da un’emorragia cerebrale.