“Albatros il Filo” pubblica il primo libro dell’autrice di Taino Marta Trombetta

Un tello per amico, il primo libro per ragazzi della scrittrice di Taino Marta Trombetta, è in uscita per la casa editrice Albatros il Filo e farà parte della collana Nuove voci fabulae. Il libro era già uscito qualche tempo fa, e la casa editrice lo ha selezionato per la pubblicazione. Sul retro del libro si potrà trovare anche un QR code che una volta inquadrato permetterà di ascoltare un noto attore che racconta l’anteprima del libro.

Il libro segue l’avventura di Dave, un ragazzo di quattordici anni che vive a San Diego, che comincia con un click sull’icona di “TelloGramm”: una app misteriosa apparsa pochi giorni prima di Natale. Dopo aver installato l’app, di fronte a Dave appare una strana creatura dalla forma di cellulare, ma che si muove e parla proprio come un ragazzo normale. Dice di essere un “Tello”, di chiamarsi Steve e invita Dave a seguirlo.

Dave arriva così a TelloWorld: un mondo che si rivela fin da subito fantastico ed entusiasmante, dove tutto è a forma di telefono: è pieno di ragazzi come lui e di cyber ragazzi come Tello Steve. Dave fa le prime conoscenze e vive esperienze straordinarie, ma non passa molto tempo prima che inizino ad accadere alcuni fatti strani. Sembra infatti che qualcuno voglia fare del male ai ragazzi di tutto il mondo usando come mezzo proprio il fantastico mondo di TelloWorld. Cosa succederà a Dave? E soprattutto, come potrà aiutare gli abitanti di TelloWorld e tutti i suoi amici?