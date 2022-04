Anmig e VareseCorsi insieme per un corso di italiano per ucraini

Su iniziativa dell’ufficio di VareseCorsi inizia un corso di italiano per ucraini, sostenuto da Anmig (Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra). associazione che appartiene alla storia del Paese, per favorire l’integrazione dei profughi che fuggono dal conflitto russo-ucraino.

Le lezioni, che si terranno nella sede centrale di Piazza Motta 4 a Varese, con insegnante ucraina altamente qualificata, Lyudmyla Danylyuk , saranno due volte alla settimana, per un totale di 18 ore di corso. È possibile prenotarsi al link https://www.portalecorsi.com/corsi.aspx?Idc=33336

I dirigenti di Anmig Varese ricordano come la stessa associazione sia sorta nel 1917 dal sacrificio e dalla sofferenza generati dal conflitto della prima guerra mondiale, rimanendo poi sempre custode di tali valori, in centocinque anni di attività. Fra le occupazioni che più hanno risentito dell’epidemia di questi ultimi due anni senz’altro ci sono quelle di aggregazione culturale e sociale come sono i corsi promossi da VareseCorsi.

La sezione di Anmig Varese ha ritenuto l’anno scorso, nel periodo di maggiore difficoltà, di sostenere economicamente l’attività istituzione comunale, ritenuta il fiore all’occhiello dell’amministrazione. Partendo da tale presupposto, ovvero dall’idea originale di VareseCorsi basata sulla professionalità di docenti e istruttori con un servizio alla cittadinanza a costi popolari, Anmig ha proposto al sindaco Galimberti un nuovo progetto fondato sullo sviluppo e sull’approfondimento della realtà di VareseCorsi, per concretizzarla in un vero centro culturale, di promozione a tutte le forme artistiche, nelle quali Varese, nonostante la fama di “città chiusa”, non teme il confronto con nessuno.

Anmig Varese invita dunque a una collaborazione con personaggi, professionalità, istituzioni, enti e associazioni, con lo scopo di aprirsi concretamente ai giovani, coinvolgendoli in prima persona.