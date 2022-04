Da Arsago a Somma e con il Falcone di Gallarate: l’impegno per l’ambiente di Strade Pulite

Non si ferma mai l’attività del gruppo del Gallaratese di “Strade Pulite”, il network di volontari ambientali capitanati da Damiano Marangoni. Mercoledì 6 aprile sono approdati ad Arsago Seprio, recuperando trenta sacchi di rifiuti, tra cui «copertoni, materiale edile ed elettrico, elettrodomestici, pentole, mobili, plastica, vetro, uno skateboard e centinaia di DVD per adulti».

Ma l’attività non si ferma: il gruppo sabato 9 aprile sarà impegnato contemporaneamente in due diverse località, a Somma Lombardo in via Giusti, con ritrovo alla Trattoria Cacciatori, e in via Quintino Sella nella periferia Nord di Busto Arsizio (in entrambi i casi appuntamento alle 14.30).

Mercoledì 13 aprile invece i volontari torneranno a Gallarate, per prendersi cura della zona sotto il cavalcavia della Mornera: l’attività sarà svolta anche coinvolgendo studenti dell’Istituto Falcone, in un interessante esperimento di partecipazione dei più giovani.