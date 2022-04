Caccia alle uova e letture di pace a Lavena Ponte Tresa

Mattinata di divertimento di Lavena Ponte Tresa. Sabato 9 aprile in tanti hanno partecipato alla caccia alle uova, con caramelle per tutti e un uovo di Pasqua dell’associazione L’ Arcobaleno di Nichi per i più fortunati.

«I sorrisi erano tutti per Nichi – commenta Valentina Boniotto, vicesindaco di Lavena Ponte Tresa -. Grazie di cuore ad Alessandro Mina per l’ideazione del progetto, ai commercianti che ci hanno donato il materiale e i premi, a Marco, il nostro bibliotecario, all”instancabile Patrizia Rigamonti, presidente della commissione cultura per avere coordinato tutto l’evento, ai numerosi volontari e ai carabinieri in congedo, sempre presenti».

Nel pomeriggio in biblioteca appuntamento con la lettura della Pace.