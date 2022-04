Cai Luino: il nuovo presidente è Adriano Rinaldin

Adriano Rinaldin è il nuovo presidente della sezione Cai Luino. A passargli il testimone Sergio Peduzzi, artefice della rete sentieristica del territorio delle valli del luinese.

Martedì 12 aprile, nella sede in via Bernardino Luini 16, si sono svolte le elezioni per la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo per il triennio 2022-2025. Tra conferme e l’ingresso di due new entry nell’associazione, è stato eletto il nuovo presidente nella figura di Adriano Rinaldin, da 50 anni impegnato nella realtà del Cai lacustre, a cui era già stato alla guida dal 2000 al 2006 e dal 2012 al 2018.

In linea con gli obiettivi Cai, che vedono nella valorizzazione del territorio che viviamo e “camminiamo” il punto di arrivo, Rinaldin è testimone di tanti successi che l’associazione lacustre, oggi composta da circa 360 soci, ha raggiunto. Uno tra tutti, la ristrutturazione del bivacco “Città di Luino”, iniziata quando Adriano Rinaldin era in carica e conclusa nel 2019.

«Sono molto contento, in pratica è come se fosse il mio quinto mandato da presidente – ha commentato Rinaldin – Al Cai Luino mi sono avvicinato quando praticavo alpinismo, un’attività che negli purtroppo è andata un po’ a perdersi, a favore dell’escursionismo. Tra gli obiettivi che mi pongo, infatti, c’è proprio quello di recuperare la pratica di questo sport proponendo a giovani appassionati dei corsi di alpinismo per formarli e far si che un domani possano essere loro i nostri sostituti».