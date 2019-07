Il nuovo Bivacco CAI città di Luino si presenta

Finalmente i lavori al bivacco CAI città di Luino che si trova sul monte Rosa alle cime di Roffel a 3600m è terminato.

Ristrutturato la parte esistente e ampliato con una nuova costruzione continuerà ad essere un punto di riferimento per i molti alpinisti che affrontano le grandi pareti. Un nido d’aquila che porterà per sempre il nome della Città di Luino. Un grande impegno di uomini e di risorse finanziarie che, per una sezione di provincia come la nostra con modesti bilanci, è motivo di grande soddisfazione e orgoglio.

«Questa gioia la vogliamo condividere invitando tutti alla serata di presentazione dalle Autorità Religiose e Amministrative, ai nostri Soci e a quelli delle sezioni vicine, a tutti coloro che in vario modo hanno contribuito e a tutta la popolazione anche se lontana dal mondo della montagna alla presentazione ufficiale del bivacco CAI “Città di Luino” che si terrà venerdì 19 luglio alle ore 20.30 presso Palazzo Verbania», dicono dal Cai.

Saranno presentate con foto e filmati con le varie fasi della ristrutturazione. Interverranno gli uomini che hanno lavorato in condizioni precarie se non estreme. Alla serata sarà presente il coro “città di Luino” che attraverso le voci dei coristi daranno un tocco di magia alla serata.

Al termine della serata verrà offerta un rinfresco a tutti i presenti