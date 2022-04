Code in zona Iper a Varese a causa di un’auto ferma dopo un incidente

(immagine repertorio)

Traffico difficoltoso attorno alle 21.30 di oggi, domenica 3 aprile, lungo la Statale 712, la tangenziale che da Vedano arriva nella zona dell’Iper a Varese. Diverse segnalazioni indicavano traffico ferma nella galleria.

All’origine ci sarebbe un incidente non grave ( una vettura ne ha tamponata un’altra all’uscita dalla galleria) che avrebbe però costretto una vettura a occupare una delle due corsie inattesa dei soccorsi. Nessuna conseguenza per il conducente che è stato trasportato in codice verde in ospedale per accertamenti.