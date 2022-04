Concerto al Teatro di Varese per l’Orchestra Filarmonica Europea

Appuntamento per il 3 maggio alle ore 21 grazie al bando indetto dal Comune di Varese per eventi in partenariato

L’Orchestra Fisarmonica Europea è risultata vincitrice di un bando indetto dal Comune di Varese per eventi in partenariato.

«L’esito – commentano dalla Filarmonica – è certamente un segno di riconoscimento del valore di quanto da noi fatto finora con oltre trent’anni di concerti, e chiara manifestazione di fiducia da parte di un Ente importante e molto attivo a livelli anche molto alti nell’ambito culturale e nello specifico dei concerti. Basti pensare alla rinomata Stagione musicale comunale che da decenni porta i nomi più prestigiosi del concertismo in questa città».

D’altra parte l’orchestra è nata a Varese: nel maggio del 1989 presso le ville Ponti si tenne il primo concerto pubblico. Da allora in città si sono susseguiti molti eventi che hanno visto la partecipazione come solisti personaggi come Fabrizio Meloni (1° clarinetto della Scala), Davide Formisano (ex primo flauto della Scala), Walter Auer, primo flauto dei Wiener Philharmoniker e Andrea Ottensamer, primo clarinetto dei Berliner, Francesco Pomarico, primo oboe della nazionale Rai, il Coro di Regensburg per l’esecuzione del Requiem di Verdi nel 2001.

Per rispondere nel miglior modo possibile a questo graditissimo riconoscimento della Città ed è stato scelto un programma molto sostanzioso ed impegnativo:

Il Requiem di Faurè nella versione sinfonica del 1900. Nello scorso novembre 2021 l’orchestra l’ha eseguito (quarto dei grandi Requiem del suo repertorio dopo quelli di Mozart, Cherubini e Verdi) a Milano in due applauditissimi concerti. A Varese il 3 maggio ci sarà una replica di questa importantissima opera. Vi parteciperanno il baritono Marco Vinas, la Corale Polifonica Città Studi di Milano (uno dei 39 cori con cui l’orchestra ha collaborato), diretta da Andrea Thomas Gambetti, ed il Coro di voci bianche I Piccoli Cantori di Corbetta, preparati e diretti dal tenore Andrea Semeraro (del Coro del Teatro alla Scala).

Al Requiem è stata affiancata la sinfonia numero 5 di Beethoven. L’orchestra ha in repertorio l’integrale delle sinfonie e dei concerti di Beethoven. La Quinta e’ sembrata quella piu’ adatta da abbinare all’opera di Faure’ con cui ha in comune i grandi contrasti di luci ed ombre, i momenti concitati e quelli sereni e luminosi ed ha dato luogo al titolo del concerto “Tra fede e destino”

I brani saranno preceduti da una guida all’ascolto.

L’ingresso prevede un biglietto posto unico a 10 euro ed uno ridotto per giovani fino a 21 anni a 7 euro. La prevendita è presso le casse del multisala Impero Varese oppure online sul sito sempre di Multisale Impero Varese. Sarà possibile acquistarli anche il giorno stesso del concerto ma sempre nell’ambito del circuito di vendita delle multisale Impero, quindi non al teatro di piazza Repubblica.

L’inizio del concerto è fissato alle ore 21.00.