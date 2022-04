Davide Cataldo è il nuovo segretario della Lega di Luino

Si è svolto ieri sera a Luino il primo congresso della Lega dopo il passaggio dalla Lega Nord alla Lega Salvini Premier.

I leghisti del Nord Verbano hanno scelto il loro segretario e il direttivo di sezione che lo affiancherà; il nuovo segretario politico è l’ex presidente del Consiglio comunale di Luino Davide Cataldo eletto all’unanimità, mentre i due consiglieri membri del direttivo sono l’ex vice sindaco Alessandro Casali e il Sindaco di Tronzano sul Lago Maggiore Antonio Palmieri.

«Ringrazio i militanti per la loro preferenza – dichiara il segretario Cataldo – la nostra sezione copre tutto il territorio nord delle Valli del Verbano, sarà quindi un incarico molto impegnativo anche in vista di tutte le prossime elezioni amministrative. È stato emozionante vedere alcuni storici militanti, uomini e donne di oltre ottanta anni di età, sedere a congresso di fianco ai giovani nuove leve del movimento per raccontare loro la storia della sezione Lega di Luino, in questa immagine ho trovato il senso più importante di questo passaggio congressuale».

La data scelta per il primo congresso Lega Salvini premier non è stata casuale: «Abbiamo deciso di farla in un giorno che per noi leghisti ha molta importanza – dice il neo segretario – Il 12 aprile 1984 infatti nasceva la Lega Lombarda e a distanza di ben 38 anni continua la nostra azione politica sul territorio, così come gli ideali che ci accomunano e ci uniscono. A breve formalizzerò il gruppo di lavoro della sezione che oltre al direttivo vedrà assegnate delle deleghe particolari anche ad altri militanti in base alle competenze specifiche di ciascuno».