“Favola della buona notte” al Teatro di Cuasso al Monte

Prosegue la Stagione Teatrale 2021/22 al Nuovo Teatro di Cuasso con la direzione artistica di Paolo Franzato e la gestione organizzativa della Proloco Cuasso.

Dopo gli eventi realizzati già da giugno 2021, nel grazioso teatrino cuassese venerdì 22 aprile 2022 alle ore 20.30 è proposta “Favola della buona notte” una serata esclusivamente rivolta e riservata ai bambini tra i 4 e i 9 anni, con lettura animata e laboratorio.

Le “Favole della Buonanotte” sono un format ideato dalla Piccola Compagnia Instabile circa dieci anni fa e nato dal desiderio di creare un tempo che fosse solo per i più piccoli, uno spazio in cui lasciarsi trasportare dalle parole narrate, dal sogno, dalle immagini e dal L’evento approda al Teatro di Cuasso al Monte, dove le valenti attrici Liliana Maffei e Arianna Talamona (che si occupano anche di educazione e conservano costantemente uno sguardo pedagogico all’interno di ogni loro performance teatrale), drammatizzeranno la celebre storia di Bruno Munari “Cappuccetto rosso, verde, giallo, blu e bianco” attraverso un tavolo magico che diventerà una visione a colori in cui le vicende della storia prenderanno forma.

Come di consueto, al termine della storia è previsto un laboratorio a tema in cui i bambini passeranno da ascoltatori a protagonisti, e durante il quale avranno l’occasione di mettersi in gioco e divertirsi attivamente con la storia.

E in ultimo, una buonanotte speciale con latte e biscotti tutti insieme. Un momento prezioso di ascolto e condivisione. Se lo desiderano i bambini potranno venire in Teatro con il loro cuscino, la loro copertina e in pigiama. Ingresso 10 euro comprensivo di latte e biscotti.

Prossimo appuntamento sabato 7 maggio 2022 con la commedia teatrale “Femmine Galattiche”, una serie di monologhi del drammaturgo Giuseppe Della Misericordia, con le brillanti attrici Monica Anchieri, Marcella Magnoli e Caterina Murrazzu, regia di RaffaeleCampolattano, Alessandro Mezzanotte e Mauro Provvidi.

La Stagione Teatrale 2021/22 è realizzata con il patrocinio e il contributo del Bando Cultura 2021 della Fondazione Comunitaria del Varesotto.

Nuovo Teatro di Cuasso, via Roma 8 a Cuasso al Monte (Va).

Prenotazioni telefoniche presso Proloco Cuasso (tel. h 17.30/21): tel. 349.3755903 – tel.

348.8665284 – tel. 331.4439439.

Sito web: www.proloco-cuasso.it

Social:

Instagram: prolococuasso

www.facebook.com/NuovoTeatroCuasso