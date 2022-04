Futura, tutto in una notte: deve battere Talmassons per prolungare i playoff

O si prosegue, o si va a casa. In casa Futura Volley Giovani è il momento di affrontare la regola più dura dei playoff: sabato 9 aprile alle 18,30 le biancorosse scenderanno in campo al PalaBorsani di Castellanza per la Gara2 dei quarti di finale di Serie A2 e non avranno scelta. Per continuare a giocare dovranno battere la Cda Talmassons.

La serie infatti si disputa al meglio delle tre partite e le friulane hanno sfruttato al meglio il turno casalingo del primo match, vincendo con un netto 3-0 contro una Busto Arsizio apparsa sotto tono. Motivo in più, per la squadra di Lucchini, per andare in cerca di un riscatto: per riportare il duello in parità le Cocche dovranno ampiamente migliorare la statistica a muro dopo il tremendo 16-0 in questo fondamentale nel match di Lignano Sabbiadoro.

Una vittoria biancorossa – questo è il pensiero dominante a Busto – metterebbe tra l’altro tutta la pressione sulla squadra friulana in vista della “bella” (16 o 17 aprile), permettendo alla Futura di tornare a Lignano più leggera dal punto di vista mentale e per questo più pericolosa.

«Ci siamo complicati la vita in trasferta, una partita completamente diversa da quella che volevamo giocare – ammonisce coach Matteo Lucchini – e ora dobbiamo per forza fare risultato. Dovremo saper metterci addosso la giusta pressione per tirare fuori una partita al limite della perfezione, così da pareggiare la serie e giocarci tutto in gara 3. C’è la consapevolezza di aver fatto molto male domenica, ma sappiamo anche di avere le capacità per rimettere le cose a posto: questo è lo stato d’animo che ci porterà a giocare al massimo per vincere questa gara casalinga».

Anche Barbara Garzonio, libero di Busto Arsizio, spera nella riscossa: «Si tratta di una partita secca e siamo consapevoli del valore e dell’importanza di questo incontro: dobbiamo riuscire a giocare con la mente libera, ma comunque concentrate su ciò che dovremo fare. In gara 1 abbiamo avuto molta fretta e abbiamo voluto strafare quando probabilmente bisognava ragionare un po’ di più; ci siamo scottate e ora dovremo affrontare questa partita in maniera completamente diversa, consapevoli anche che Talmassons verrà qui per chiudere i giochi. Le nostre avversarie hanno saputo fare la partita perfetta, complice la nostra prestazione davvero sottotono: la chiave sarà affrontare la gara col morale alto e sicure delle nostre capacità».

I biglietti della partita sono disponibili in prevendita sul circuito Ticketmaster e sino a sabato mattina sarà possibile usufruire dell’offerta per società sportive e gruppi scolastici. In questo caso le comitive di almeno 10 persone che prenoteranno la presenza alla mail biglietteria@fvgiovani.com potranno accedere alla gara a metà prezzo.