Galimberti sui tempi di ripristino della funicolare: “La sicurezza ha bisogno di procedure ma l’intervento terminerà entro l’estate”

«Mettere in sicurezza l’impianto richiede tempo e questo tempo va rispettato» confidando che «l’intervento terminerà nel corso dell’estate». Il sindaco Davide Galimberti commenta la notizia riportata da Varesenews sui tempi di ultimazione dei lavori della funicolare del Sacro Monte con tempistiche diverse da quelle che ci ha spiegato il presidente di AVT Franco Taddei. Resta la conferma che l’iter cominciato è ancora lungo e la caratteristica infrastruttura di trasporto sarà ferma ancora per diversi mesi. Di seguito la nota Integrale del sindaco:

“Mettere in sicurezza parti della città vuol dire anche assumersi anche la responsabilità di fare scelte impopolari” Così il sindaco Galimberti sul tema della funicolare di Varese che è ferma dalla fine dello scorso anno per sottoporla alla revisione ventennale. In queste ore – prosegue il sindaco – leggo di tanti commenti sulla chiusura per adeguamenti e messa in sicurezza della funicolare. Rispondo che non esito un secondo a mettere al primo posto la sicurezza dei cittadini quando questo diventa necessario, come abbiamo già fatto in altri casi, come ad esempio il Palaghiaccio dove si stanno svolgendo i lavori di riqualificazione, oppure alla scuola Canziani che ha comportato disagi per famiglie e studenti dopo che si è optato per una chiusura cautelativa, oppure ancora per il ponte di via Giordani dove un intero quartiere è rimasto isolato per alcuni mesi. Soprattutto se parliamo di funicolare, dopo gli eventi tragicamente accaduti in altri impianti italiani.

Questo vuol dire anche accettare che non tutto è realizzabile in tempi brevi, anche se ovviamente tutti lo vorremmo. I tempi invece sono quelli della progettazione, dei bandi di gara, dell’individuazione delle ditte che devono svolgere i lavori. Tutto questo richiede tempo anche se tutti vorremmo che fosse il meno possibile, e ci impegniamo ogni giorno perché si possa procedere speditamente su tutto. Per quanto riguarda il Comune infatti i tempi vengono rispettati. Ovviamente spiace a tutti che l’impianto della funicolare sia chiuso. Ma è chiuso per rinnovare alcune parti per garantirne la sicurezza.

In questi anni il Comune di Varese si è impegnato molto perché questo impianto potesse essere un punto di riferimento del turismo varesino all’insegna della sostenibilità. Ricordo infatti che negli ultimi anni, grazie ad un impegno del Comune e dell’assessorato alla Mobilità, la funicolare è passata da meno di 10 mila utenti all’anno a circa 60mila. Questo a dimostrazione che la promozione dell’impianto è stato sempre una delle nostre priorità. Ora però ci sono dei lavori da fare e questi lavori di messa in sicurezza richiedono tempo. L’intervento terminerà nel corso dell’estate. Poi la funicolare potrà tornare ad essere un punto di riferimento per il nostro territorio”.