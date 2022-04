Italexit, rinnovo delle cariche e nuovo coordinamento provinciale

Si è svolto presso l’Hotel Europa in Varese, il congresso provinciale avente tra i punti all’ordine del giorno il rinnovo del direttivo di Italexit per l’Italia con Paragone.

I delegati delle sezioni, alla presenza del coordinatore regionale facente funzioni Giuseppe Ravalli hanno provveduto alla votazione ed all’elezione del coordinatore provinciale, l’esito ha riconfermato Tiziano Fracchia alla guida del partito nonché Vincenzo Colucciin qualità di responsabile organizzativo, a breve seguiranno anche le nomine di tutte le cariche del direttivo.

IL COMUNICATO DI ITALEXIT

Italexit ha scelto la continuità in previsione dei notevoli impegni che aspettano il partito, sia dal punto di vista organizzativo, sia elettorale.

Sono già state create, nell’ottica di una profonda ed attenta politica territoriale di vicinanza ai cittadini, varie sezioni locali e la nomina di referenti di zona. Italexit, circa le imminenti elezioni amministrative di Ferno, ha individuato in Ponziano Sabetti il proprio candidato sindaco, allo scopo di riportare la legalità all’interno del prossimo consiglio comunale e anteporre gli interessi dei cittadinanza sopra ogni logica partitocratica. Ferno è stata per troppi anni scenario di scorribande politiche che hanno visto protagonisti in negativo praticamente tutti i partiti e le liste civiche che, di volta in volta si sono susseguiti nelle diverse competizioni elettorali. Italexit, unica forza di opposizione nell’attuale scenario politico nazionale, vuole essere un punto di riferimento per tutti coloro che hanno a cuore la democrazia e il rispetto delle libertà costituzionalmente garantite, contro ogni sopruso imposto dall’Unione Europea.