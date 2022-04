La rigenerazione urbana a Varese passa dallo sviluppo del settore sanitario

La rigenerazione urbana a Varese passa anche dallo sviluppo del settore sanitario in città: a pochi giorni di distanza due notizie hanno visto coinvolte nello stesso tempo rigenerazione urbana e sviluppo del settore sanitario a Varese.

Galleria fotografica La demolizione dell’ex tipografica Mori 4 di 16

La prima, in ordine di tempo, riguarda l’ex fabbrica di caramelle Ambrosetti a Casbeno, di cui ormai erano rimasti solo i muri in un’area che negli ultimi anni è stata riqualificata con il nuovo parcheggio al servizio della stazione di casbeno e la nuova sede del Centro Beccaria.

Ed è proprio il centro Beccaria ad avere avviato i lavori per realizzare un nuovo padiglione, che avrà lo stessa tipologia architettonico-compositiva della sede accanto: in questi giorni sono in corso le demolizioni.

Oltre a più parcheggi riservati a disabili, donne in gravidanza, famiglie ed autoambulanze, saranno installati anche due punti di ricarica per i veicoli elettrici. Grazie ad una soluzione concertata dal centro con il Comune di Varese, inoltre, la viabilità a conclusione dei nuovi lavori risulterà più fluida ed ordinata con un unico accesso a senso unico al Beccaria ed una uscita che sarà posta a ridosso del parcheggio pubblico costruito nel 2017 per favorire gli utenti della stazione di Casbeno.

Dall’altra parte di Varese, in zona ospedale di Circolo, si sta demolendo un’area ancora più grande: circa 22mila metri quadrati che si estendono da via Guicciardini alla parallela via Gozzi.

Quella che era l’ex tipografica Mori è stata acquisita da un privato che realizzerà nell’area una Rsa, residenza socio assistenziale dedicata principalmente agli anziani, ma che avrà anche una comunità di accoglienza per minori e per patologie psichiatriche. Questo grande cantiere realizzerà innanzitutto anche 150 posti auto al servizio dell’ospedale mentre, al posto della precedente area cementata, ci saranno 8mila metri quadri di aree verdi, con marciapiedi e percorsi pedonali al loro interno, che permetteranno, tra l’altro, di collegare il parcheggio con l’ospedale di Circolo. Inoltre, verrà creata una strada che consentirà un nuovo accesso verso l’ospedale da via Gozzi fino a via Guicciardini, rendendo più facile raggiungere il nuovo parcheggio, e l’ospedale, da viale Borri.