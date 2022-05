Quasi finite le demolizioni all’ex Tipografica Mori di Varese: giù l’edificio più alto

E’ arrivato quasi a conclusione il processo di demolizione della grande area dell’ex Tipografica Mori a Varese: l’insieme di edifici in via Guicciardini occupa un’area di circa 22mila metri quadrati, fino a via Gozzi.

Le immagini che vi proponiamo mostrano la demolizione dell’edificio più alto del complesso (20 metri), che ha necessitato di un impegnativo lavoro durato ben quattro giorni. A farlo, la varesina De Luis Scavi.

Al lavoro di “pulizia dell’area” manca solo un edificio che sarà abbattuto settimana prossima: ora sono in corso le selezioni dei materiali per poterli riciclare in cantiere, in ottica di economia circolare

COSA DIVENTERÀ L’EX TIPOGRAFICA MORI

Il privato acquirente che l’ha acquistata realizzerà nell’area una Rsa, residenza socio assistenziale dedicata principalmente agli anziani, ma che avrà anche una comunità di accoglienza per minori e per patologie psichiatriche. Nell’edificio verranno realizzati anche 150 posti auto al servizio dell’ospedale mentre, al posto della precedente area cementata, ci saranno 8mila metri quadri di aree verdi, con marciapiedi e percorsi pedonali al loro interno, che permetteranno, tra l’altro, di collegare il parcheggio con l’ospedale di Circolo. Inoltre, verrà creata una strada che consentirà un nuovo accesso verso l’ospedale da via Gozzi fino a via Guicciardini, rendendo più facile raggiungere il nuovo parcheggio, e l’ospedale, da viale Borri.