Lavori in corso a Malnate: venerdì 15 aprile chiusura totale di via De Matteotti

Lavori in corso a Gurone, nel Comune di Malnate. Venerdì 15 aprile chiusura totale di via De Matteotti per consentire le operazioni di videoispezione dell’impianto fognario per il rifacimento dell’intero tratto previsto per metà giugno.

La stazione sarà raggiungibile solo da via Cairoli.

L’AGGIORNAMENTO SUI LAVORI A GURONE