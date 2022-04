Le Zeta di Putin sui muri di Malnate, arriva la condanna del sindaco e del Consiglio comunale

“Scritte sui muri, con il simbolo Z ( quello rappresentato sulle armi di Putin nella guerra contro l’Ucraina) sono apparse sui muri di alcune abitazioni del nostro comune. Certa di rappresentare i sentimenti della maggioranza dei cittadini di Malnate esprimo il mio sdegno verso questo gesto minaccioso e stupido”. Il sindaco della città di Malnate Irene Bellifemine condanna con forza le due scritte apparse sui muri della cittadina.

“Possono essere insensate emulazioni goliardiche o espressioni non certo di pace – dice Bellifemine -, ma nell’ uno e nell’altro caso pessimi segnali di fronte ai quali non è giusto fare finta di niente. Il Consiglio Comunale di Malnate, maggioranza e opposizione, si unisce nel condannare queste manifestazioni di ignoranza e di odio. Auspico che questi messaggi di sostegno alla guerra non si ripetano e che, viceversa, questa guerra e tutte le guerre possano subito cedere il passo a trattative di pace”