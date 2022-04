Leva Civica, Sos Malnate cerca tre volontari

La Leva Civica Lombarda è un’opportunità di cittadinanza attiva prevista dalla Regione Lombardia per favorire la partecipazione dei giovani e garantire loro un’occasione di crescita formativa e occupazionale.

Anche presso Sos Malnate è possibile effettuare un anno di leva civica regionale con partenza progetto verso fine maggio 2022.

L’età degli aderenti deve essere compresa tra i 18 e i 29 anni non compiuti, il monteore è di 25 ore settimanali per 12 mesi, con un rimborso previsto di 500 € al mese. Il periodo di inizio progetto è fine maggio 2022.

L’Sos Malnate propone un’attività relativa ai trasporti con mezzi speciali e con ambulanza ordinari (e/o emergenza) a seconda delle esigenze e dell’attestato già in possesso.

Non c’è incompatibilità nell’aver già svolto in passato (e non preclude la possibilità di svolgere in futuro) progetti di servizio civile.

Per aderire alla Leva Civica: https://anpaslombardia.org/nuovi-bandi-di-leva-civica-lombarda-autofinanziata-anpas-lombardia/