Luce per arredo, L&S Lighting spa compra la varesina Forma e funzione srl

Nel settore dell’illuminazione per arredo ed elettrodomestici c’è stata una acquisizione che avrà ripercussioni sulla leadership dell’intero. L&S Lighting spa, azienda di Pordenone leader nelle soluzioni e sistemi di luce per l’arredo e l’industria del mobile, controllata da Clessidra Private Equity attraverso il fondo Clessidra Capital Partners 3, ha annunciato di aver sottoscritto un accordo per l’acquisizione del controllo di Forma e Funzione srl, azienda fondata negli anni ’60 con sede e stabilimento a Varese.

L’azienda varesina che esporta in più di 40 paesi è specializzata in prodotti di illuminazione per il settore del mobile e degli elettrodomestici e si è affermata come punto di riferimento nell’arredamento, grazie alla consolidata esperienza e a una gamma di prodotti illuminotecnici che si caratterizza per soluzioni di design e una attenta selezione di tecnologie, materiali e finiture.

«Con questa nuova operazione – commenta Andrea Ottaviano, ceo di Clessidra Private Equity sgr – consolidiamo ulteriormente la nostra presenza all’interno del settore dell’illuminazione, un comparto caratterizzato da significative prospettive di crescita legate sia a una sempre maggiore attenzione alla luce che emoziona ma anche alla sostenibilità e al risparmio energetico».

L’operazione, che prevede l’acquisizione da parte di L&S del 100% delle quote di Forma e Funzione, vedrà gli attuali azionisti reinvestire insieme a Clessidra nella società controllante con una quota di minoranza, mantenendo gli attuali ruoli manageriali. Con l’integrazione di Forma e Funzione, il Gruppo L&S – che conta oggi oltre 500 collaboratori nel mondo, 5 centri di produzione globali fra Italia, Germania, Cina e Stati Uniti – punta a superare a fine 2022 i 130 milioni di euro di fatturato consolidato, il 75% del quale realizzato grazie all’export.