Lugano per due giorni diventa centro scientifico internazionale di Medicina della Riproduzione

Il 7 e 8 aprile presso il centro congressi del LAC di Lugano si terranno i 1st Next Fertility International Joint Meetings “Assisted Reproductive Technology in the Future”, tre workshops rispettivamente di biologia, ginecologia e andrologia della riproduzione.

55 scienziati e clinici, provenienti da 22 Paesi dei cinque Continenti, selezionati tra i massimi esponenti mondiali in questi settori, presenteranno lo Stato dell’Arte della Medicina Riproduttiva con i risultati delle ultime ricerche, i dati provenienti dalla Evidenza scientifica, gli aggiornamenti delle linee guida nella gestione della infertilita di coppia, e le evoluzioni prevedibili nel prossimo futuro.

L’infertilita di coppia è da molti anni un grave problema sociale multi-fattoriale che interessa oltre il 15% della popolazione in età riproduttiva in tutti i Paesi industrializzati, Svizzera inclusa.

L’evento è organizzato da Next Fertility Procrea di Lugano, e diretto scientificamente dal Prof. Ashok Agarwal, Direttore dell’American Center of Reproductive Medicine, Cleveland Clinic, Cleveland (Ohio-USA), dalla Dr.med. Marina Bellavia, Direttrice Sanitaria e Ginecologa, e dal Prof. Giovanni Maria Colpi, Direttore Scientifico e Andrologo, entrambi di Next Fertility Procrea, Lugano.