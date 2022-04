Sabato 30 aprile con inizio alle ore 17.30 nella Sala Montanari di via dei Bersaglieri 1 a Varese si terrà, alla presenza del sindaco Davide Galimberti e dell’Assessore alla Cultura Enzo Laforgia una manifestazione dal titolo “Omaggio all’Ucraina”, pomeriggio culturale per i profughi di guerra con lo scopo di raccogliere fondi per la popolazione ucraina colpita dalla guerra.

Il canale utilizzato sarà quello del Corriere della Sera/LA7. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Varese ed è promossa da Fulvio Fagiani, responsabile varesino dell’Associazione Universauser e direttore della rivista online UTOPIA21, da Dino Azzalin, medico, poeta e scrittore, presidente di NEM editore, e da Antonio G. Balistreri, attivo con il “Caffè Filosofico Varesino” ed ex docente del Cairoli.

L’incontro si apre con un breve video di Luca Tossani delle città ucraine, sottoposte a bombardamenti che hanno causato un esodo biblico di profughi, privati dall’oggi al domani di tutto ciò che è necessario per vivere o bisognosi di cure. Senza aiuti umanitari sarebbe una catastrofe immane. Abbiamo il dovere pertanto di dare il nostrocontributo. Con la nostra piccola iniziativa, tra le altre, vogliamo creare un’occasione per farlo. Verranno proposte letture di testi per lo più poetici letti da autori essi stessi poeti. Il tema trattato non poteva cheessere quello della guerra, tuttavia non in modo diretto, ma attraverso le sue suggestioni letterarie. A tutti gli ucraini che vivono in città o che hanno scelto Varese come città di accoglienza vogliamo mandare un segnale per dire che sono i benvenuti e che Varese è solidale. Olga Zubatenko, nata e cresciuta a Kyiv prima del suo trasferimento in Italia, ci proporrà una sua testimonianza e una poesia di Taras Shevcenko, poeta nazionale ucraino, dal titolo Testamento (Zapovit), in lingua originale, con traduzione italiana. Eugenia Marcolli, attrice, ci proporrà, oltre alle poesie di guerra di Ungaretti, testi da Hermann Hesse, tratti dal volume Non uccidere, e dalle Troiane di Euripide. Al termine Antonio Balistreri leggerà i versi diSchiller Inno alla gioia,

divenuto l’Inno dell’Europa, mentre Elisabetta Soresina ne esegue la melodia beethoveniana al violoncello. Altre sue esecuzioni faranno da intermezzo musicale alle letture.

Altri contributi poetici ci sono offerti da Fabio Scotto, Dino Azzalin, Eleonora Bassani (ancora con un poeta ucraino), Francesco Adragna e Sergio di Siero.

L’ingresso è ad offerta libera.

——————————–