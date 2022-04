Pallacanestro e Robur, prove di collaborazione: gialloblu a scuola di tifo con Giancarlo Ferrero

Prove di dialogo tra Pallacanestro Varese e Robur et Fides. Il barometro tra le due società volge al sereno vista la concreta possibilità di collaborazione in un futuro prossimo per quanto riguarda il settore giovanile, con il club biancorosso in probabile uscita dall’accordo con l’Academy e quello di via Marzorati che appare intenzionato a una alleanza storica, tra due realtà che più volte si sono avvicinate salvo separarsi dopo qualche tempo.

Un primo, piccolo segnale di alleanza arriva dall’invito al capitano della Openjobmetis, Giancarlo Ferrero: toccherà a lui sabato 30 aprile partecipare all’iniziativa voluta dalla Robur in occasione del delicato match di Serie B contro la Fulgor Omegna (vedi sotto). La società roburina lancia infatti una “Scuola di tifo” per avere dagli spalti del Campus un supporto forte a favore dei giocatori di coach Donati; Ferrero incontrerà i ragazzi del settore giovanile gialloblu alle 19,15 sul “campo B” e racconterà loro le proprie esperienze da beniamino del pubblico.

I giovani della Robur poi saranno chiamati a confezionare e colorare cartelli e striscioni da esporre in tribuna a partire dalle 20,30, ora di inizio del match della Coelsanus. I ragazzi sono invitati a vestirsi con la divisa sociale e a portare con sé un cartoncino di colore giallo o blu, tamburi e strumenti (regolamentari) per fare il tifo e tanta voglia di sostenere Allegretti e compagni in un match tutto da gustare.

LA PARTITA

Il match del Campus è cruciale: in una classifica estremamente corta tra la bassa zona playoff, la fascia “salvezza diretta” e lo spauracchio playout richiede a ogni squadra coinvolta di fare più punti possibile. Graduatoria e pronostico alla mano, lo scontro di sabato sera è tutto a favore dei cusiani che hanno già blindato il terzo posto e hanno ancora una piccola speranza di scavalcare Vigevano per la piazza d’onore alle spalle di San Miniato.

La Coelsanus però non intende stare a guardare in quello che è una sorta di derby: coach Donati tornerà ad avere a disposizione sia Matteo Librizzi sia Nicolò Virginio che, archiviata la pratica-salvezza con la Openjobmetis, torneranno a vestire il gialloblu per poi viaggiare domenica in direzione di Brescia. I due si sono allenati con la Robur in settimana e rappresentano una aggiunta importante sia a livello quantitativo – la squadra è ben più lunga – sia qualitativo. L’esterno in Serie B segna 12 punti con 3,4 assist di media e il 33% dall’arco mentre l’ala di Besozzo offre alla causa 10,8 punti con 7,6 rimbalzi e addirittura il 41% da lontano.

Omegna è formazione di caratura elevata, anche se arriverà a Varese con l’incognita Balanzoni: il pivot cresciuto in città (era il “dodicesimo uomo” della Cimberio arrivata a un passo dallo scudetto nel 2013) non ha disputato l’ultima partita e anche in caso di utilizzo potrebbe non essere al top. I rossoverdi saranno accompagnati da un pubblico sempre caldo e per la Coelsanus non sarà facile, ma l’intenzione è quella di provarci fino in fondo.