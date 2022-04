Pedoni e ciclisti, due investimenti a Busto Arsizio

Due investimenti in una giornata, a poche ore di distanza l’uno dall’altro, su due importanti arterie di Busto Arsizio. Il primo è avvenuto attorno alle 12 in viale Boccaccio dove un pedone, donna di 69 anni, è stata investita da un’auto. Soccorsa da un’ambulanza della Cri di Legnano e dall’automedica, è stata trasportata in ospedale in codice giallo.

Il secondo investimento si è verificato ai danni di un ciclista di 82 anni in viale Pirandello, una strada trafficatissima che tuttavia è anche molto frequentata da persone a piedi e in bicicletta per la presenza di molte attività e servizi di quartiere. L’investimento si è verificato poco dopo le 15 e sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce Rossa di Busto Arsizio. L’uomo è stato trasportato in ospedale in codice giallo.