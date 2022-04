Il rettore dell’Insubria Tagliabue “istruisce” gli studenti dell’accoglienza dell’open day: “Siamo tutti ucraini”

È tutto pronto per l’open day che l’Università dell’Insubria farà domani, sabato 9 aprile.

Il rettore dell’ateneo Angelo Tagliabue ha incontrato gli studenti che saranno protagonisti della giornata, presenti negli stand per accogliere, accompagnare e consigliare chi verrà in visita in cerca di risposte.

«Il nostro è un ateneo che ha messo al centro lo studente, offrendo tutti i servizi che, un tempo, non venivano considerati – ha spiegato il rettore – voi sarete centrali perché i ragazzi che arriveranno vorranno sentire, proprio da voi, pareri e suggerimenti Noi docenti saremo marginali»

Accoglienza e apertura sono le due qualità che l’ateneo mostrerà ai visitatori: « L’amicizia è una relazione che, nata negli anni universitari, rimarranno importanti per tutta la vita. Noi saremo inclsivi, al di là di qualsiasi distinzione. Oggi siamo tutti ucraini perché chiunque e in qualsiasi momento potrebbe trovarsi in una situazione drammatica. L’accoglienza e la condivisione sono un dovere di tutti».

Il rettore ha salutato i tanti studenti che domani saranno “ciceroni” per le future matricole: « Il nostro ateneo non è secondo a nessuno, sia nella didattica sia nella crescita personale».

Domani, l’open day tornerà in presenza. Dopo due anni l’ateneo torna ad aprire le porte alle aspiranti matricole, con un fitto programma di incontri nel Campus di Bizzozero a Varese, nel Chiostro di Sant’Abbondio e nel polo scientifico di via Valleggio a Como.

Gli studenti saranno accolti nel rispetto delle norme Covid; le registrazioni agli eventi non sold out sono possibili anche nella mattinata del 9 aprile; www.uninsubria.it/openday.

L’Open day 2022 è dedicato all’Ucraina: i colori della bandiera abbracciano il logo dell’ateneo nelle magliette che saranno indossate dallo staff organizzativo e saranno anche in vendita, con finalità benefiche, attraverso il canale e-commerce nato per presentare nei prossimi mesi il nuovo merchandising «Made Insubria». In linea con le indicazioni del Ministero dell’Università, della Conferenza dei Rettori e della Rete delle università italiane per la pace, è stato varato un progetto di orientamento e ospitalità di studenti e ricercatori ucraini che consente loro, tra le altre cose, di frequentare gratuitamente singoli corsi di laurea. Conferenze e iniziative dedicate sono raccontate nella pagina www.uninsubria.it/Ucraina.