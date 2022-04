Roberto Maroni su Facebook ricorda il “Giuramento di Pontida”

Un post su Facebook per ricordare una data iconica per il popolo leghista. Lo ha pubblicato Roberto Maroni, ex ministro e presidente della Regione Lombardia, tra i fondatori della Lega Nord di bossiana memoria.

“Il 7 aprile 1167 nasce a Pontida la (mitica) Lega Lombarda” ha scritto Maroni, ricordando la data citata dalle fonti storiche come quella del “giuramento di Pontida”, cerimonia che avrebbe sancito il 7 aprile 1167, nell’abbazia di Pontida, vicino a Bergamo, la nascita della Lega Lombarda, ovvero di un’alleanza militare tra i comuni di Milano, Lodi, Ferrara, Piacenza e Parma finalizzata alla lotta armata contro il Sacro Romano Impero di Federico Barbarossa. Il giuramento di Pontida non compare sui documenti dell’epoca, essendo citato per la prima volta nel 1505, quindi tre secoli e mezzo dopo la data tradizionale del 7 aprile 1167.

Dal 1990 la Lega Nord ha organizzato un raduno a Pontida per celebrare l’omonimo giuramento medievale, con interventi dei leader del partito su un prato lungo la strada statale 342, chiamato “sacro suolo” dai leghisti che si radunano da ogni parte del Nord Italia sventolando la bandiera della propria regione assieme al Sole delle Alpi e (successivamente) al tricolore italiano. Lo sesso Maroni nel suo post ha mescolato una foto dell’epoca a due immagini dei raduni leghisti di Pontida.

«Sono trascorsi 855 anni da quel 7 aprile 1167, da quel raduno a Pontida che avrebbe dato vita alla Lega Lombarda, creata per rendere liberi i Comuni del nostro territorio dall’oppressione germanica del Barbarossa. Una Lega per la libertà e l’autonomia dei popoli e dei territori. Tanti auguri, oggi, alla potentissima Lega Lombarda: 855 anni portati alla grande e tante battaglie ancora da combattere! Avanti, nelle battaglie per la nostra Lombardia», dichiara l’on. Fabrizio Cecchetti, coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.