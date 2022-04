Scontro nel sottopasso di via Tasso a Busto Arsizio, un ferito e traffico in tilt

Incidente stradale questa sera, mercoledì, nel sottopasso di via Tasso a Busto Arsizio attorno alle 18. Nell’impatto sono rimaste coinvolte diversi mezzi ma solo una persona avrebbe riportato ferite, un uomo di 49 anni soccorso dall’ambulanza. Visto l’orario di punta per i rientri dal lavoro il traffico è andato in tilt. Sul posto la Polizia Locale cittadina e i soccorsi inviati da Areu. (foto di repertorio)