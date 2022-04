Il sindaco di Gavirate: “La Regione non ha dato ragione ad Ascom”

«Regione dà ragione ad Ascom? Non mi pare proprio. Regione non prende posizione perché non è sua competenza prenderla, mi sembra chiaro il messaggio che hanno inviato il 14 marzo, come per altro avevano già fatto a dicembre».

Il sindaco di Gavirate Silvana Alberio replica ad Ascom, che nella mattinata di sabato 9 aprile è tornata a chiedere un passo indietro relativamente al piano attuativo di via Gerli Arioli, approvato dalla giunta comunale.

«Se Ascom ritiene di avere motivi per bloccare il progetto proceda pure, ma senza cercare appoggi dove non ci sono. La posizione di Regione Lombardia è chiara e non credo si possa equivocare – prosegue il sindaco di Gavirate -. Mi piacerebbe sapere cosa è stato fatto in questi anni per i negozi di vicinato che Ascom adesso vuole difendere. Ma c’è una cosa che Ascom mi deve mettere per iscritto, cioè che si prende la responsabilità di dire di no a 150/160 posti di lavoro, quelli che saranno creati una volta attuato il piano in via Gerli Arioli».