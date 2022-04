Sold-out i primi biglietti per il Woodoo fest di Cassano Magnago

La settima edizione di Woodoo fest è un ritorno attesissimo. Il festival organizzato dall’associazione culturale Le officine con il patrocinio del Comune si terrà dal 20 al 24 luglio all’area feste di Cassano Magnago in via Primo maggio e i biglietti “early bird” sono già sold-out a meno di 24 ore dal loro rilascio su Dice.

«Per chi allestisce il festival – scrivono gli organizzatori – è risaputo come gli early bird siano un ottimo termometro per misurare la temperatura del pubblico. Dopo ben due anni di stop siamo a dir poco commossi per la risposta immediata delle persone. In queste ore stiamo raccogliendo feedback più che positivi, che ci danno energia positiva e voglia di tornare a stupire come nelle edizioni precedenti, forse ancora di più. Possiamo anticipare che un momento importante arriverà il 13 Aprile, quando finalmente potremo svelare i primi nomi della line up di questa edizione».

Per gli organizzatori e per il suo pubblico di appassionati, Woodoo fest 2022 sarà una festa di ben tornata normalità, con una presa di coscienza in più. «Woodoo – affermano dalle Officine – non è solo un festival musicale, ma un prezioso luogo di incontro per arricchirsi di nuove esperienze, incontri, cultura e valori da riscoprire. Un posto dove nessuno si sentirà mai escluso o discriminato».