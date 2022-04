Sparatoria in metropolitana a New York: numerose persone ferite

Numerose persone – almeno 13 secondo le prime informazioni – sono rimaste ferite durante una sparatoria avvenuta oggi – martedì 12 aprile – nella metropolitana di New York. Il fatto è accaduto nella stazione di Sunset Park, a Brooklyn, all’incirca alle 8,30 ora locale, le 14,30 in Italia.

Sul posto sono stati dispiegati, almeno in via precauzionale, gli agenti dell’antiterrorismo ma la dinamica e la matrice dell’evento sono ancora da chiarire. Non è ancora stato appurato se l’inizio della sparatoria sia avvenuto sulle banchine della metro o sul treno diretto verso Nord.

Secondo la Cnn, un uomo sospettato di aver aperto il fuoco avrebbe indossato una maschera antigas e un giubbino arancione.