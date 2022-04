“Sport point”, il progetto con UISP per supportare il terzo settore

NOTIZIARIO UISP del 20 aprile 2022

IL PROGETTO – “Sport Point”: Uisp supporta il terzo settore in modo concreto

Il mondo sportivo sta cambiando. Sempre più spesso si sente parlare di terzo settore e di riforma dello sport. In questi ultimi anni, infatti, in particolare con l’entrata in vigore del Decreto legislativo n.117/2017, ormai conosciuto come Codice del Terzo Settore, e con il percorso di riforma legislativa del sistema sportivo, si sono aperti nuovi scenari per tutti gli enti senza scopo di lucro.

L’Uisp, da sempre attenta a supportare le associazioni e le società sportive affiliate ed i loro dirigenti, a partire dagli ambiti gestionali, amministrativo-fiscali e contabili, è impegnata, in questa fase storica molto delicata che coincide con la ripartenza post covid, a fornire ulteriori strumenti ed opportunità per l’intera rete associativa.

In questo quadro si innesta il nuovo progetto Sport Point. Un progetto finanziato da Sport e Salute SpA – promosso dall’Uisp in sinergia con altri Enti di promozione sportiva, così come richiesto dal bando – ideato per contribuire a rispondere sempre più puntualmente alle esigenze crescenti e diversificate del mondo sportivo, attraverso una serie di servizi facilmente accessibili ed in grado di promuovere le opportunità dello sport di base e sociale, sensibilizzando ed accompagnando le cittadine e i cittadini interessati.

Iscriversi è oltremodo facile: dopo avere scaricato la AppUISP sul proprio smartphone, si clicca sull’icona MONDO UISP, sopra la tessera. Qui si troverà la sezione dedicata a Sport Point: cliccandoci, si accederà alle notizie su “Il progetto”, mentre cliccando su “Consulenza on line”, sarà possibile accedere al calendario di appuntamenti tematici tenuti da esperti Uisp. Il primo sarà domani, alle 18, sul tema: “La corretta gestione contabile nelle ASD-APS e il rendiconto nelle ASD”.

FORMAZIONE VARESE – Al via i corsi per diventare operatore ed educatore cinofilo

Se ami i cani, e se riesci a comunicare con loro come un vero capobranco, questa è una occasione da non perdere. Come ogni anno, riparte a Varese la formazione cinofila professionale Uisp.

Vuoi anche tu fare della tua passione il tuo lavoro, in modo qualificato e senza improvvisare? Hai talento? Vuoi insegnare e nello stesso tempo continuare ad imparare? Diventa operatore cinofilo ed educatore cinofilo Uisp. Una professione che regala moltissime soddisfazioni perché insegna ad approcciarsi nel modo corretto con gli animali e con i loro proprietari, aiutando entrambi ad entrare in sintonia tra di loro, costruendo un rapporto gratificante. Ogni livello dei corsi, oltre a numerose ore di lezione teorico-pratiche, prevede almeno 50 ore di tirocinio gratuito che consentono allo studente di assistere a vere lezioni al campo, sotto la supervisione di educatori e istruttori tutor. I corsi iniziano a maggio, quindi tra poco, ma ci sono ancora posti. Per informazioni ed iscrizioni scrivere a: formazione.equestriecinofile@uisp.it.

WEBINAR – Come promuovere e diffondere lo sport

“Riparte lo sport del territorio: le nuove opportunità dell’accordo Ics-Uisp” è il titolo del webinar che si terrà oggi, dalle ore 17, riservato a asd, società sportive affiliate Uisp e ai dirigenti dei Comitati regionali e territoriali Uisp. Si tratta di un’occasione unica per approfondire i temi legati alla promozione e alla diffusione dello sport sul territorio grazie ai prodotti finanziari messi a disposizione dell’Uisp dall’istituto per il Credito Sportivo, dopo la firma dell’accordo siglatolo scorso 9 dicembre a Roma. Interverranno i protagonisti della firma della Convenzione, ovvero Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp ed Andrea Abodi, presidente del Credito Sportivo. Insieme a loro saranno presenti Debora Miccio, responsabile Direzione Commerciale e Marketing e Vincenzo Lamorte, responsabile servizio Rete commerciale customers Care Ics che, dopo un breve intervento illustrativo delle opportunità che offre la convenzione, sarà a disposizione per le domande di tutti i partecipanti al webinar. Maggiori informazioni CLICCANDO QUI.