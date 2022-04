Stop alle auto che sfrecciano in via Palermo a Busto Arsizio, l’assessore: “Previsti i rialzi”

Nei giorni scorsi abbiamo parlato del quartiere Santi Apostoli, sesta tappa del tour dei quartieri di periferia della città di Busto Arsizio. Dopo la pubblicazione dell’articolo ci è stato segnalato da un cittadino che vive in via Palermo il problema della sicurezza della via, un lungo rettilineo che costeggia la ferrovia fino all’incrocio con via Tasso, dove spesso le auto sfrecciano a velocità eccessiva e causando due problemi: difficoltà di attraversamento e rumore che turba la quiete di chi vive nelle case che si affacciano sulla strada.

Ecco cosa ci ha scritto: «Abito in via Palermo da circa 2 anni – ci scrive il lettore – e ho notato che le auto li sfrecciano ad alta velocità, causando molto fastidio sia come rumore che come pericolo per chi vuole raggiungere a piedi l’altra sponda della strada. Parliamo di circa un km di strada dritta senza incroci, senza cartelli e con due rilevatori di velocità, uno non funzionante e irreparabile e l’altro nascosto dagli alberi. In questo tratto di strada le auto e i camion raggiungono velocità elevate, sopratutto di notte, è capitato di dover usare i tappi per dormire, ho segnalato più volte la cosa in comune e mi hanno risposto che hanno preso atto del problema, l’unica cosa che ho notato e che hanno messo la pattuglia dei vigili con l’autovelox per un paio di giorni al mattino, ma non credo che questo intervento sia sufficiente per risolvere il problema».

Abbiamo girato il quesito all’assessore alla Sicurezza e Viabilità Salvatore Loschiavo per capire quali sono i progetti per quella via: «Su quel tratto di strada c’è, effettivamente un problema relativo al traffico di attraversamento e alla velocità che le auto raggiungono su quel tratto. È previsto sicuramente un rialzo di tutta l’intersezione, riguardante l’incrocio via Palermo via Genova. I lavori partiranno a breve e verranno completati entro l’estate. Non escludiamo un secondo attraversamento rialzato». I rialzamenti hanno il doppio scopo di rallentare le auto, che sono costrette a diminuire la velocità, e a rendere maggiormente sicuri gli attraversamenti e gli incroci.