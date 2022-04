A Sumirago Fratelli d’Italia candida Stefano Romano

Il Circolo di Fratelli d’Italia Sumirago ha indicato Stefano Romano come candidato Sindaco alle prossime elezioni amministrative per la Lista Meloni – Noi per Sumirago.

«La scelta di Stefano Romano quale candidato Sindaco per il Gruppo di Fratelli d’Italia Sumirago – ha dichiarato Alessio Di Modugno, Presidente del Circolo di Fratelli d’Italia Sumirago -, è una scelta ponderata per assicurare una maggiore imparzialità tra le frazioni e garantire una maggiore equità e governabilità del territorio. Fratelli d’Italia dopo i diversi incontri avuti con le altre forze politiche ha deciso, con coraggio e determinazione, la corsa in solitaria nel segno della chiarezza e coerenza verso i cittadini».

«Il logo della Lista Meloni – Noi per Sumirago – prosegue Di Modugno – racchiude in sé il simbolo di Fratelli d’Italia riferimento alle nostre radici di Conservatori e il logo della componente civica di Noi per Sumirago, contenitore di persone di buona volontà pronte a mettersi al servizio della Comunità e al cui interno è rappresentata la fenice, simbolo di speranza e di rinascita»

«Ringrazio il Presidente del Circolo Alessio Di Modugno, il Referente di Collegio Salvatore Marino e il Portavoce Provinciale Andrea Pellicini per la fiducia accordatami – spiega il candidato Romano -. Considero Sumirago una mia seconda casa, amo il suo territorio, la cordialità delle persone e le diverse sfaccettature delle sue Frazioni. Nei prossimi giorni lavoreremo al completamento del programma elettorale e alla definizione finale della squadra, terminando un lavoro iniziato nell’autunno scorso che ci ha visti protagonisti nei diversi contesti civici e politici di Sumirago. Le persone al centro dell’azione politica e il rilancio del territorio le nostre priorità».