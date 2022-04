Minaccia di gettarsi dal ponte della ferrovia, treni fermi tra Malnate e Varese Nord

Treni fermi lungo la linea ferroviaria tra Malnate e Varese Nord per due ore circa.

La circolazione è stata interrotta alle 11.30 di martedì 19 aprile per permettere i rilevamenti delle autorità competenti in seguito ad un tentato suicidio che si è verificato nei pressi di Gurone: una donna è stata vista sul bordo del ponte della ferrovia mentre minacciava di gettarsi nel vuoto. Sul posto la Polfer e i vigili del fuoco per convincerla a desistere.

Conseguenze sul traffico ferroviario su tutta la linea con ritardi e cancellazioni. Alle 13.15 è stato attivato un servizio bus sostitutivo da Varese a Malnate.