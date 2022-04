Ultimo appuntamento per “Art for the Global Goals” con musica, amicizia e solidarietà

Settimo e ultimo appuntamento di ART for the GLOBAL GOALS : un momento musicale dedicato alla gioia, alla solidarietà e all’amicizia.

A Varese, a margine della mostra Art for the Global Goals di Eve Carcan al Battistero di Velate a cura di Carla Tocchetti, domenica 3 aprile alle ore 17.00 il limitrofo Teatro Oratorio ospita il finissage del progetto con un momento musicale di allievi, coro Vintage e solisti del CFM Barasso.

In programma”di voce in voce”: una scaletta dedicata alla gioia, alla solidarietà e all’ascolto dell’altro, scelti appositamente dalla Maestra Lisa Sacchezin del Centro Formazione Musicale per testimoniare attraverso la musica i valori di convivenza che sono rappresentati anche dagli Obiettivi ONU per lo Sviluppo Globale: inclusione, partnership per l’obiettivo comune, promozione di un approccio gentile, solidale, paritario, verso tutte le componenti della società.

Fra le musiche scelte vi sono brani notissimi, cantati in tutto il mondo per la loro carica di positività, come Over The Rainbow, What a Wonderful World, True colors, Lay me down, Rise up, Fix you, You got a Friend, You’re the sunshine of my life, Heal the world, Million dreams, Flashlight.

L’evento, che sancisce per il secondo anno consecutivo la collaborazione fra CFM e il Battistero di Velate, chiude in bellezza la mostra di Eve Carcan al Battistero, che ha visto numerosi visitatori sia per l’esposizione che negli eventi di approfondimento correlati.

Si accede all’evento nel rispetto delle normative antiCovid vigenti; poiché sono cadute le restrizioni sulla capienza della sala, si accettano iscrizioni anche al momento dell’evento.