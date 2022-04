Un fondo per ricordare Giada e Alessio, i piccoli uccisi a Mesenzana

Sono stati diversi i cittadini e le aziende che nei giorni scorsi hanno scritto all’amministrazione comunale di Mesenzana per chiedere un modo per aiutare in modo concreto Luana, la mamma di Giada e Alessio, i due bambini uccisi dal padre il 24 marzo. Il Comune ha quindi aperto un fondo per chiunque voglia contribuire con la propria donazione. I soldi ricavati potranno poi essere versati alla madre per darle una mano ad attraversare questo periodo difficile, oppure venir utilizzati per realizzare un monumento in ricordo delle piccole vittime.

Per donare è possibile fare un bonifico a queste coordinate. Intestatario: VIVIRITO DONATELLA LUANA, IBAN: IT 77 Q 05696 50400 000014449 X96, filiale: 152 LUINO, bic: POSOIT2107W.

«Partendo dal presupposto – scrive il sindaco di Mesenzana Alberto Rossi – che la solidarietà è intrinseca nella nostra natura, abbiamo chiesto a Luana di accettare eventuali donazioni che le potranno servire ad andare avanti in questi momenti così difficili per lei. Questi fondi potrebbero ad esempio essere impegnati per la realizzazione del monumento funebre per i suoi figli che non ci sono più».

«Come affermava Ugo Foscolo – aggiunge -, i monumenti sono sì inutili ai morti, ma sono utili ai vivi, in quanto producono sentimenti e affetti e non da ultimo danno la percezione che i nostri cari siano ancora con noi. Personalmente ho notato una grande sensibilità da parte di tutti, ad esempio la ditta che ha realizzato lo scavo per l’interramento dei loculi in cemento, lo ha fatto in maniera gratuita così come l’azienda che li ha procurati. Questo ha permesso al comune di non gravare la famiglia degli oneri concessori. Convinto che tutti noi possiamo dare una mano, auguro a Luana e famiglia di potersi rialzare dopo questa terribile prova che la vita ha loro sottoposto».