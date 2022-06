A Luino il memorial di calcio dedicato a Giada e Alessio

Non si può cancellare un fatto così grave come l’omicidio di due bambini. Non si può cancellare neppure la promessa che un’intera comunità distrutta, sconvolta da quei fatti del marzo scorso a Mesenzana, fece alla madre dei due giovanissimi, Giada e Alessio: «Luana, non sei sola».

Galleria fotografica La partita per ricordare Giada e Alessio, le giovani vittime di Mesenzana 4 di 15

Infatti nel pomeriggio di sabato al campo di calcio del Margorabbia si è tenuta una sfida memorial dedicata proprio a Giada e Alessio. A scendere in campo le due squadre di Assoziacione carabinieri di Luino e Avvocati Varese che si sono sfidati in un memorial ricco di emozioni.

Il caldo non ha fermato la voglia di dare un segno anche da parte anche delle istituzioni che hanno manifestato grande vicinanza alla famiglia.

Alla fine il pomeriggio si è chiuso con un lancio di palloncini da parte degli studenti delle elementari e medie del polo di Mesenzana, dove Giada e Alessio studiavano.