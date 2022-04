Un murales contro tutte le guerre 

E’ stato inaugurato giovedì 7 aprile il murales realizzato dagli alunni delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado Nazario Sauro di Malnate. Alla presenza del Dirigente Scolastico, del Sindaco e dell’Assessore ai servizi educativi della città i ragazzi hanno svelato il lavoro fatto durante il mese di marzo insieme ai docenti di arte: un grande lavoro collettivo contro tutte le guerre.

“L’idea – spiegano i ragazzi della 2 D – che hanno avuto i nostri insegnanti è stata quella di trasmettere un messaggio diretto e concreto, che rimanga per moltissimi anni sul muro della nostra scuola, che possa ricordare gli orrori delle guerre passate, presenti, future e che impedisca di dimenticare per non ripetere gli stessi errori”.

Nel murale sono state disegnate le bandiere di diversi Stati per ricordare che molte sono le guerre ancora in corso in tutto il mondo, oltre a quella che stiamo sentendo più vicina. L’opera è arricchita anche da un collage di articoli di giornali con titoli che testimoniano le battaglie attuali. Un bambino con in mano un pennello imbrattato di vernice rossa vuole trasmettere un messaggio di pace a tutte le nazioni del mondo con la grande scritta “No alle guerre”.

“Questo progetto – continuano i ragazzi – ha visto la collaborazione di tutti gli alunni delle classi coinvolte che hanno dato il proprio contributo a dimostrazione che ognuno può fare la differenza nella società. Speriamo con tutto il cuore di aver lasciato un messaggio positivo e di speranza per tutti coloro che vedranno il murale di pace nella nostra scuola”.