Il Varese a Casale cerca l’aggancio al terzo posto

Le due vittorie di fila contro Caronnese e Vado hanno ri-proiettato il Varese in classifica. I sei punti conquistati in tre giorni hanno permesso alla squadra di Gianluca Porro di di superare il Derthona e mettere nel mirino il Casale, distante tre punti e prossimo avversario dei biancorossi.

La sfida dello stadio “Natale Palli” – domenica 1 maggio ore 15.00 – sarà uno spareggio per la terza piazza, importante in ottica playoff, quando mancano tre giornate alla fine del campionato.

Il Varese, come anticipato, ha interrotto il lungo digiuno durato due mesi infilando due vittorie di fila fondamentali per confermarsi in zona playoff. Il Casale arriva da un ottimo momento di forma: dal ritorno di Marco Sesia sulla panchina nerostellata sono 10 i risultati utili consecutivi, dei quali 6 vittorie. Questa striscia positiva ha permesso ai piemontesi di risalire la classifica fino al terzo posto, posizione che domenica dovranno difendere dall’assalto del Varese.

«Cercheremo di fare la partita per provare a vincerla – le parole di mister Gianluca Porro -, come sempre senza presunzione e con grande umiltà. E questo gruppo ha sempre dimostrato di essere umile: domani serviranno consapevolezza, lucidità, mentalità ed entusiasmo. E quello arriva dalle due vittorie consecutive che abbiamo fatto. La vittoria di mercoledì non è stata una vittoria di cabala ma cercata e voluta. Certo, quando il gol arriva nel finale si può anche pensare a una dose di fortuna con cui eravamo in credito».

«Il Casale – prosegue Porro – arriva da una serie importante di risultati, sono in fiducia e ben allenati. Sarà una partita bella, sia per chi gioca, sia per il pubblico che verrà a vederla: una sfida così piacerebbe giocarla anche a me. La squadra è pronta e carica. Tutti sono sulla corda e, sia chi giocherà dall’inizio sia chi entrerà in corso, saprà farsi trovare pronto. Sono in difficoltà sulle scelte e questo per un allenatore è una cosa positiva. Da ogni allenamento torno sempre a casa con buone sensazioni».

Non ci sarà Priori, titolare in porta nelle due vittorie, per un problema muscolare e tornerà dal primo minuto Trombini. Saranno invece assenti, oltre a D’Orazio, Cappai, Leo Baggio e Bertuzzi.

DIRETTAVN – Il racconto della partita è già iniziato sul nostro liveblog con tutto il prepartita (guarda qui). Potrete commentare in tempo reale l’andamento del match o interagire con l’hashtag #DirettaVn sui social.