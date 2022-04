A Vedano Olona l’assessore D’Ambrosio incontra i commercianti

Mercoledì 13 aprile, nel percorso di avvicinamento all’approvazione del Bilancio di previsione del 2022, l’Assessore Carlo D’Ambrosio ha voluto incontrare nuovamente i commercianti di Vedano Olona per confrontarsi con loro su: Bilancio Comunale, Distretto del Commercio e sicurezza.

Alla serata è stata data un’impronta molto pratica: ai Commercianti è stato presentato sinteticamente il bilancio di previsione 2022, valutando con loro le opportunità con particolare riguardo al Distretto del Commercio Alto Olona, una realtà che vede Vedano Olona capofila ed inizia a proporre soluzioni di sostegno alle attività commerciali.

In particolare la discussione si è attivata sul Bando di Regione Lombardia che metterà a disposizione risorse utile a nuove iniziative. E’ stato chiesto ai commercianti di prendere possesso dell’opportunità riflettendo su quali possano essere le loro necessità in questo momento ed elaborare così una proposta. L’assessore si è reso disponibile a raccogliere le proposte dei commercianti vedanesi per presentarle agli altri Comuni del Distretto: proposte quindi nate dai diretti interessati. Infine si è parlato di sicurezza: il Dott. D’Ambrosio ha voluto rimarcare l’efficacia del servizio svolto dal Controllo del Vicinato e della opportunità di attivarlo anche per i negozi dei commercianti. Su istanza degli stessi è stata avanzata la proposta di un bando per mettere a disposizione dei commercianti richiedenti un contributo a fondo perduto per incentivare il miglioramento e/o l’installazione di servizi di vigilanza, acquisto di sistemi d’allarme, istallazioni di inferriate ecc. A fine serata Assessore e Commercianti si sono dati appuntamento ad un prossimo incontro per dettagliare i temi che comporranno il bando. “Sono contento, vi è stata molta partecipazione e sono nati concreti presupposti per mettere in atto progetti importanti per le attività commerciali”, ha commentato soddisfatto a fine serata l’Assessore Carlo D’Ambrosio.